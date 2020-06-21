بكافة الفروع..البنك الزراعي: انتظام صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

البنك الزراعي المصري انتظام سير العمل في اول ايام تنفيذ صرف الدفعة الثانية من خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة و التي من المقرر لها خمسة ايام عمل حتي 25/6/2020. اكد الدكتور تامر جمعة – نائب رئيس مجلس ادارةانتظام سير العمل في اول ايام تنفيذ صرف الدفعة الثانية من خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة و التي من المقرر لها خمسة ايام عمل حتي 25/6/2020.





فيروس كورونا المستجد, موضحا بأن البنك الزراعي المصري هو ممثل القطاع المصرفي في تنفيذ توجيهات الدولة لتنفيذ تلك المنظومة . يأتي ذلك في اطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين من آثار وباءالمستجد, موضحا بأن البنك الزراعي المصري هو ممثل القطاع المصرفي في تنفيذ توجيهات الدولة لتنفيذ تلك المنظومة .





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اشار إلي ان اّلية الصرف لهذه المرحلة تتم من خلال استخدام بطاقات ميزة التي تم توزيعها مجانا علي المواطنين في المرحلة الاولي و ذلك بعد ان ترد اليهم رسالة علي الهاتف المحمول الخاص بهم تحدد تاريخ الصرف .





و اضاف الي ان العملاء المستفيدين من المنحة يمكنهم الصرف من كافة ماكينات الـ ATM الخاصة بكافة البنوك العاملة ببطاقة ميزة بالاضافة الي كافة ماكينات الـ POS المنتشرة بفروع مصرفنا بمختلف المحافظات.





بطاقة ميزة مجانا. و نوه الي انه يجب علي العملاء المستفيدين من المنحة و الذين لم يتم اصدار او تفعيل بطاقة ميزة لهم في المرحلة الاولي , ضرورة التوجه لاقرب فرع للبنك للحصولمجانا.



