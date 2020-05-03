AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس البنك الزراعي المصري: محفظة الودائع والشهادات تخطت 65 مليار جنيه

الأحد 03/مايو/2020 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنهم يتعاملون مع طبقة عريضة من المجتمع، ولا بد أن يصلوا لثقافة كل فرد فيهم، منوها بأن البنك لديه محفظة ودائع وشهادات تخطت قيمتها 65 مليار جنيه.

 

وأشار "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إلى أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر يدعم البنك الزراعي، ويريده أن يكون من أكبر البنوك الموجودة في مصر، ويكون هو البنك الأول في الشمول المالي.

 

وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، أنهم يتعاملون مع 3.5 مليون مزارع، ويستهدفون زيادتهم خلال السنوات المقبلة ليصلوا إلى 6 ملايين عميل، أي ما يعادل 40 مليون مواطن، مؤكدا أنهم يعملون على توفير منتجات تفي باحتياجات جميع طبقات المجتمع، ومساعدة الفلاح على تكبير نشاطه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 4.246 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي

بنك مصر: 30.8 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فبراير الماضي

البنك الأهلي المصري يحقق 20.2 مليار جنيه صافي أرباح في يونيو 2019

بنك مصر يحقق طفرة في معدلات النمو بجميع قطاعات

رئيس البنك الزراعي: ارتفاع حجم محفظة الإقراض إلى 33 مليار جنيه.. فيديو

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. أحمد العوضي للمتنمرين عليه: كفاية كره بقى

أحمد العوضي يثير الجدل بزواجه

أخبار النادي الأهلي.. رحيل نجوم الأحمر.. خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. موقف مباراتي الزمالك في أفريقيا

الأزمة تشتعل .. اتحاد الكرة يصدر بيانا للرد على بريزنتيشن وفسخ العقد

تي شيرت وحذاء غريب.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة

طائرات عسكرية تركية تهدد مروحية وزير الدفاع اليوناني ورئيس الأركان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل

مع الكمامة والكحول.. مريام فارس تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد