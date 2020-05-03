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بالفيديو.. استشاري طب نفسي يفجر مفاجأة عن برنامج رامز مجنون رسمي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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عادل نصار

استنكر الدكتور خالد صقر، أخصائي التشخيص والطب النفسي، المحتوى التلفزيوني الذي يذاع ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، موضحا أن هذا البرنامج يُجسد الشخصية السادية.

 

وأضاف "صقر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشخصية السادية هى التي تتلذذ بتعذيب الآخرين.

 

وأكد أخصائي التشخيص والطب النفسي، أن البرنامج له تأثير في منتهى السوء على الأطفال، حيث سيقومون بتقليد تلك المقالب في بعضهم، معلقا "السلوك اللي بنتعب عشان ميحصلش بقا بيحصل بسبب برنامج زي برنامج رامز جلال".

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