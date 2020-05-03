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توك شو

شاهد.. لحظة ضرب باسم ياخور رامز جلال بـ الحذاء

الأحد 03/مايو/2020 - 07:56 م
باسم ياخور مع رامز
باسم ياخور مع رامز مجنون رسمي
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أسامة علي
دخل الفنان السوري باسم ياخور، فى حالة من العصبية الشديدة بعد تنفيذ رامز جلال، مقلب البرنامج فيه.

وانتقم الفنان السورى من رامز جلال ردا على المقلب بـ قذف الحذاء عليه فور تحرره من الكرسي وتبع ذلك بمحاولة ضربه بالحذاء.

ووقع الفنان السوري باسل ياخور ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


وكعادته في السخرية من الضيف، قال رامز جلال عن باسم ياخور:" ده مش ممثل ياجماعة ده مصارع شايفين عملاق إزاي".

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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