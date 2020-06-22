تونس.. الجيش يتدخل لفض اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في اضطرابات بسبب الإخوان

تجددت اليوم الاثنين، التظاهرات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تونس، ما دفع الجيش إلى الانتشار لاحتواء الموقف.





وبحسب إذاعة "موازييك"، انسحبت وحدات الأمن التونسي من وسط مدينة تطاوين، بعد ساعات من المواجهات مع المحتجين واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، تاركة حماية الأمن والمقار الرسمية لقوات الجيش.





وكانت تطاوين شهدت أمس الأحد، مواجهات ليلية بين محتجين والوحدات الأمنية، تواصلت إلى حدود الساعات الأولى من الفجر واستعمل خلالها الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل أن تعود الاحتجاجات بعد الهدوء النسبي صباح الاثنين.





ويطالب المحتجون الذين يواصلون تظاهرات الممتدة منذ فترة بتطبيق اتفاق موقع قبل 3 سنوات مع حكومة الإخوان في البلاد، "اتفاق الكامور"، المطالبة بتنمية المحافظة التي تزخر بمخزون كبير من النفط والغاز، بما يمكن من توفير مواطن شغل لشبابها العاطل عن العمل.





وينص الاتفاق الذي وقعته تنسيقية الكامور مع حكومة الإخوان على رصد نحو 27 مليون دولار للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل عن العمل في الشركات النفطية، و500 آخرين في شركة حكومية.





وقال المحتجون إن الاحتجاجات اشتعلت اليوم كذلك على خلفية المداهمات الأمنية الليلية، وإيقاف الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد واعتقال نحو 10 آخرين.