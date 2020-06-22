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تعليم

تعليم الوادي الجديد تنظم مسابقة "فن أون لاين"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:30 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنظيم مسابقة فنية للطلبة بعنوان "فن أون لاين" لجميع المراحل الدراسية بكافة الادارات التعليمية.

أكد سامي عبد الله، موجه المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المسابقة تنظم بإشراف هويدا أحمد حسين، موجه عام المكتبات، وبرعاية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، صلاح محمد مرغني، وتُنفذ لجميع المراحل الدراسية سواء التعليم العام أو الفني تفعيلًا لقرار وزارة التعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية من المنازل بنظام الأون لاين. 

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وأضاف سامي، أن المسابقة تنفذ على محورين الأول هو مسابقة "أجمل ما قرأت" وتتضمن تولي الطالب قراءة كتاب يتناسب مع المرحلة العمرية، فيما يسجل الطالب مخلص ما قرأ في فيديو موضحًا اسم الكتاب واسم المؤلف وسبب اختيار الكتاب والدروس المستفادة منه ويرسلها لتوجيه لمكتبات لتقييمها. 

أوضح سامي، أن المحور الثاني هو مسابقة " موهبتي" ويتضمن تسجيل فيديوهات للطالب أو الطالبة عن إلقاء شعر أو تقديم أغنية وطنية أو دينية أو إنتاج فيلم كرتوني ودوبلاج. 

أشار سامي، إلى أن فترة المسابقة من يوم 22 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل، على أن ترسل الأعمال عبر تطبيق " واتس آب" لرقم الهاتف: 01140448575.
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