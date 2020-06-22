برئاسة أبو العينين.. أحمد موسى: مجلس الأعمال المصري الأوروبي يدعم إجراءات مصر لحماية أمنها واستقرارها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أعلن دعمه الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وأمنها المائي بسبب التطورات المقلقة في ليبيا وسد النهضة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجلس ثمّن جهود الدولة الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا خاصةً مبادرة "إعلان القاهرة" المتسقة مع القرارات الدولية، مؤكدًا أن حرص الرئیس عبد الفتاح السيسي على استعادة الأمن والاستقرار في الساحة الليبية؛ ينبع من حرصه على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وأمن حوض المتوسط والشمال الأفريقي.





يذكر أن مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أكد حرص مصر على حقن دماء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة؛ وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين، وتطبيقا عمليا المبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.





وأكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أنه في حال استمرار التصعيد العسكري والتدخل الخارجي في الأزمة الليبية ورفض الاستجابة المبادرات الدولية، فإنه يدعم حق مصر في حماية أمنها القومي وحدودها الغربية من الإرهاب وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكدا أن الجيش قادر على ردع كل يد آثمة تهدد أمن مصر وسلامتها.





وثمن المجلس ما جاء من رسائل في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد، يبني ولا يبدد، وأن مصر ليس لها مصلحة في ليبيا سوی أمن واستقرار ليبيا ومصلحة شعبها.





وأشاد المجلس المصري الأوروبي باستجابة الرئيس السيسي لنداء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ، ومطالب شيوخ القبائل في ليبيا بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي، والاستعداد لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لحماية البلاد من الميليشيات المرتزقة.





كما أشاد المجلس ببيان الخارجية المصرية الصادر مؤخرا والذي يعبر عن موقف مصر، التي تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي، في وقت تظل يدها ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي – بحسب البيان -.





ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية وذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين ابناء الشعب الواحد وتغذية الإرهاب في المنطقة مؤكدا ضرورة العمل على إلزام حكومة الوفاق وتركيا بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا وسحب القوات الأجنبية والالتزام بالعملية السياسية مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.





وأشاد المجلس بتعامل مصر الحكيم مع ملف سد النهضة وحرصها على الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحقق مصالح الجميع من خلال التفاوض، رغم التعنت الإثيوبي و غياب الارادة السياسية، مشيرا إلى أنه يؤيد قرار مصر احالة الموضوع إلى مجلس الأمن ليتحمل مسئولياته في منع الانتهاك الإثيوبي للقانون الدولي ولجوئها إلى الحلول الأحادية التي تضر بمصالح مصر والسودان ، مشيرا الى أن إصرار إثيوبيا على المضي قدما في ملء السد دون اتفاق سيكون له عواقبه الوخيمة على الأمن والسلم في شرق أفريقيا.



