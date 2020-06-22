AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علامات استفهام حول دور واشنطن .. برلماني: فرنسا تتفهم وتدعم موقف مصر من الأزمة الليبية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:46 م
الجيش المصري
الجيش المصري
Advertisements
عبد الخالق صلاح
علق الدكتور عماد جاد المحلل السياسي وعضو مجلس النواب   على  تصريحات الرئيس الفرنسي التي أدلى بها اليوم  بقصر الاليزية بباريس بمشاركة الرئيس التونسي قيس السعيد والذي أيد فيه ماكرون مخاوف مصر من التدخل التركي في الاراضي الليبية قائلًا " الموقف الفرنسي موقف جيد منذ البداية وهناك تفهم فرنسي تام للموقف المصري تجاه دولة  بالاضافة إلى مصالح  فرنسية حيث انها تخشى تسلل  الارهابيين والدواعش في ليبيا المطلة على البحر المتوسط خاصة وأنها تحارب المتطرفين في تشاد ونيجيريا وهو مناقض  تمامًا للايطالي أما الالماني فيقف في المنتصف ".

وتابع جاد خلال  مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية " الحدث"،: " يجب ان لانراهن على الموقف الاوروبي بشكل مطلق خاصة لعدم وجود موقف موحد وبالتالي لايمكن الاعتماد على فرنسا بمفردها وعلينا ان ننظر ايضًا إلى واشنطن  وهي الطرف الفاعل الذي يستطيع الضغط على حلف الاطلنطي لكبح جماح تركيا  ".

 وتابع جاد قائلًا " رغم ان مواقف الدول الاوروبية المتباينة واضحة بشكل كبير إلا أن الموقف الامريكي ورغم تغريدات مجلس الامن القومي  الامريكي  إلا أن الموقف الامريكي عليه علامات إستفهام ولازال غير واضحًا " مشيرًا إلى أنه منذ ساعات  عقد السفير الامريكي بليبيا إجتماعًا مع السراج  ".

 أشار جاد إلى أن عربدة أردوغان في المنطقة لايمكن أن تكون بهذه الطلاقة إلا مع غياب ضوء أحمر أمريكي بالتوقف عن أفعاله وتصرفاته مشيرًا الى أن إجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا بشان الملف الليبي  طبيعي لان مصر تريد ان تضع الجامعة العربية في موقفها الطبيعي حيث أن الجامعة مؤسسة إقليمية شانها شان الاتحاد أوروبي أو الآسيان .

 وتابع قائلًا " لابد ان يكون هناك موقف واضح من الجامعة العربية  ففي عام 2011 عندما شن الناتو هجومه على نظام القذافي لم يكن ليتم إلا بدعوة من الجامعة العربية ولكن الان هل يجب أن تقف الجامعة مكتوفة الايدي  أمام غزو تركي لليبيا ؟  الصراحة الجامعة العربية تحتاج أن تضطلع بدور أكبر  ويكفي إلى الان أنه لم يدعم الموقف المصري سوى أربعة دول عربية هي الامارات والسعودية والبحرين والاردن فقط " .

وتوقع جاد أن تكون السودان غدًا متفقة مع الموقف المصري تجاه سد النهضة في إجتماعات وزراء الخارجية العرب لان الايام والمواقف أثبتت صحة الموقف المصري وإقتنع به الجانب السوداني ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان: عربدة أردوغان في الوطن العربي يجب أن توقف بحزم

مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس يطالب بموقف عربي موحد ضد عربدة أردوغان في ليبيا

خبراء وسياسيون ودبلوماسيون عن إعلان القاهرة: جاء لإعلاء المصلحة الوطنية الليبية وحقنا للدماء

فاقدة للشرعية.. رئيس البرلمان يطالب الجامعة العربية بموقف واضح من حكومة الوفاق

رئيس النواب: تلقينا إيضاحا من الجامعة العربية لتأكيد رفض التدخل التركي في ليبيا

نحتاج لـ الجيش المصري أمام المحتل التركي.. إشادة ليبية بـ خطاب الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

كاش مايوه.. مى عمر تتألق بإطلالة مثيرة للجدل على الشاطئ.. شاهد

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

"الزراعة" توضح حقيقة إصابة الأسماك بفيروس كورونا .. فيديو

النائب العام: التحقيق في ادعاء اغتصاب امرأة بأرض زراعية في البحيرة

للرجال .. 5 عادات غير متوقعة تسبب عدم الإنجاب

للأفارقة فقط.. علماء يكتشفون لقاح لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهاف ستومك .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري