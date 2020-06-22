علامات استفهام حول دور واشنطن .. برلماني: فرنسا تتفهم وتدعم موقف مصر من الأزمة الليبية

علق الدكتور عماد جاد المحلل السياسي وعضو مجلس النواب على تصريحات الرئيس الفرنسي التي أدلى بها اليوم بقصر الاليزية بباريس بمشاركة الرئيس التونسي قيس السعيد والذي أيد فيه ماكرون مخاوف مصر من التدخل التركي في الاراضي الليبية قائلًا " الموقف الفرنسي موقف جيد منذ البداية وهناك تفهم فرنسي تام للموقف المصري تجاه دولة بالاضافة إلى مصالح فرنسية حيث انها تخشى تسلل الارهابيين والدواعش في ليبيا المطلة على البحر المتوسط خاصة وأنها تحارب المتطرفين في تشاد ونيجيريا وهو مناقض تمامًا للايطالي أما الالماني فيقف في المنتصف ".





وتابع جاد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية " الحدث"،: " يجب ان لانراهن على الموقف الاوروبي بشكل مطلق خاصة لعدم وجود موقف موحد وبالتالي لايمكن الاعتماد على فرنسا بمفردها وعلينا ان ننظر ايضًا إلى واشنطن وهي الطرف الفاعل الذي يستطيع الضغط على حلف الاطلنطي لكبح جماح تركيا ".





وتابع جاد قائلًا " رغم ان مواقف الدول الاوروبية المتباينة واضحة بشكل كبير إلا أن الموقف الامريكي ورغم تغريدات مجلس الامن القومي الامريكي إلا أن الموقف الامريكي عليه علامات إستفهام ولازال غير واضحًا " مشيرًا إلى أنه منذ ساعات عقد السفير الامريكي بليبيا إجتماعًا مع السراج ".





أشار جاد إلى أن عربدة أردوغان في المنطقة لايمكن أن تكون بهذه الطلاقة إلا مع غياب ضوء أحمر أمريكي بالتوقف عن أفعاله وتصرفاته مشيرًا الى أن إجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا بشان الملف الليبي طبيعي لان مصر تريد ان تضع الجامعة العربية في موقفها الطبيعي حيث أن الجامعة مؤسسة إقليمية شانها شان الاتحاد أوروبي أو الآسيان .





وتابع قائلًا " لابد ان يكون هناك موقف واضح من الجامعة العربية ففي عام 2011 عندما شن الناتو هجومه على نظام القذافي لم يكن ليتم إلا بدعوة من الجامعة العربية ولكن الان هل يجب أن تقف الجامعة مكتوفة الايدي أمام غزو تركي لليبيا ؟ الصراحة الجامعة العربية تحتاج أن تضطلع بدور أكبر ويكفي إلى الان أنه لم يدعم الموقف المصري سوى أربعة دول عربية هي الامارات والسعودية والبحرين والاردن فقط " .





وتوقع جاد أن تكون السودان غدًا متفقة مع الموقف المصري تجاه سد النهضة في إجتماعات وزراء الخارجية العرب لان الايام والمواقف أثبتت صحة الموقف المصري وإقتنع به الجانب السوداني ".