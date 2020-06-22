خالد أبو بكر: أتوقع سباقًا من موظفي الدولة للذهاب للعاصمة إدارية الجديدة

أشاد خالد أبو بكر، بالجهود التي تبذلها الدولة وإعلانها تقديم حوافز وتسهيلات ومزايا لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا : "أتوقع أنه سيكون هناك سباق على من يذهب إلى العاصمة الإدارية".





قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "جميعنا يجب أن يقف خلف الفوج الأول الذي سيذهب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. علينا أن نزف هؤلاء الموظفين، وكل شركة تقف جنب البلد هنعملها إعلانات في البرنامج ببلاش".





وفي سياق آخر، قال أبو بكر، : "نحتاج لبناء دولة في الطبقة الإدارية الوسطى والصغري، دون الانتظار للتعليمات.. أعلم أنه أمر شاق".



