رونالدو يقود يوفنتوس للتقدم على بولونيا في الدوري الإيطالي..فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بولونيا و يوفنتوس ، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.





كريستيانو رونالدو سجل أول أهداف السيدة العجوز في المباراة في الدقيقة 23، من ضربة جزاء تحصل عليها زميله الهولندي ماتياس دي ليخت بعد دفعه داخل منطقة الجزاء.





وفي الدقيقة 36، أضاف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني لليوفي بعد تمريرات متبادلة مع زميله بيرنانديسكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين.