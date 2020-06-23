3 سيناريوهات متوقعة.. هل يستمر تفشي كورونا لعشرات السنوات؟

السيناريو 1:



في هذا السيناريو، تتبع موجات فيروس كورونا COVID-19 الأولى سلسلة من الموجات المتكررة الصغيرة التي تحدث خلال فصل الصيف، وهذه الموجات ، التي تأتي مع عدد أقل من حالات العدوى تستمر على مدار عام إلى عامين ، تتناقص تدريجيًا في وقت ما في عام 2021.









وأشار المؤلفون إلى أن المكان الذي تحدث فيه تلك الموجات الأصغر يمكن أن يعتمد على المقاييس التي وضعتها بعض المناطق الجغرافية لتسوية المنحنى، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وإغلاق الأعمال غير الضرورية.









السيناريو 2:

حدوث موجة ثانية أكبر من الإصابات في الخريف والشتاء المقبل، وهو السيناريو الأسوأ والأكثر ترجيحًا، والذي يمكن ان يستمر حتى بعد مرور عام 2021، وهو ما حدث خلال وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 إنفلونزا H1N1 عام 2009.