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رياضة

العشري: هناك صعوبات لاستكمال الدوري .. ونخشي إصابات اللاعبين ..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:57 م
طارق العشري
طارق العشري
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حسن العمدة
أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، أن استكمال بطولة الدوري الحالي أمر صعب على جميع الفرق.

وقال العشري فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "استكمال الدوري أمر صعب للغاية، خاصة وأننا نحتاج 8 أسابيع تأهيل للاعبين، بعد الفترة الطولية التي شهدت توقف النشاط وتخطت ثلاثة أشهر".

وأضاف: "الوقت صعب للغاية وهناك ضيق شديد حال استئناف الدري العام يوم 25 من الشهر المقبل، سوف ينتهي خلال شهر أكتوبر، وهو ما يهدد استئناف الموسم الجديد، لابد من مراعاة كل ذلك خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة".

واعلن وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي يوم الاثنين الماضي أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

واكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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