بإطلالة جريئة .. ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت ابنة عمرو دياب فى الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت جيبة قصيرة أعلى الركبة اتسمت بالقماش الكاروهات مع سترة قطنية قصيرة للغاية، ونسقت معهما جاكيت طويلا باللون البيج، مما منحها إطلالة لافتة.
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وأكملت ابنة عمرو دياب إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة وغير المبالغ فيها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة، ووضعت بعض لمسات مكياج ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.