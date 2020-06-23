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رياضة

رياض محرز يحتفل بفوز مانشستر سيتي بخماسية على بيرنلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:06 ص
رياض محرز
رياض محرز
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مصطفى كرم

احتفل رياض محرز لاعب مانشستر سيتي بفوز فريقه على فريق بيرنلي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر رياض محرز صورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "فوز عظيم اليوم مرة أخرى سعيد بالتسجيل دعنا نستمر".

واكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي بيرنلي بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من رياض محرز وفيل فودين هدفين، وهدف لديفيد سيلفا.

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وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 63 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

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