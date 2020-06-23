لميس الحديدي: اليوم.. لجنة أزمة كورونا تنظر عودة الحياة لطبيعتها ورفع الحظر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن قرارات لجنة أزمة فيروس كورونا، التي ستنتج عن اجتماعها اليوم الثلاثاء، بمجلس الوزراء، ستعتمد على الوضع الوبائي في البلاد إلى جانب تقرير وزارة الصحة عن الإصابات اليومية والمتوقعة.

وأوضحت "الحديدي" في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن هذا الاجتماع يأتي بشكل طارئ لتنظر آليات عودة الحياة بكافة مناحيها الاقتصادية كاملة مع رفع حظر التجوال مطلع يوليو المقبل.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 1576 ووفاة 85 حالة جديدة بفيروس كورونا.