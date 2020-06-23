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أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو مصر والسودان وإثيوبيا للعمل معا لإنهاء الخلاف

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
طالبت الأمم المتحدة مصر والسودان وإثيوبيا، بالعمل سويا؛ من أجل إنهاء الخلافات القائمة حول سد النهضة، عقب انهيار المفاوضات. 

وصرح المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وفق ما نقلته "روسيا اليوم": "نحض حكومات البلدان الثلاثة على العمل معا لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية".

وأضاف: "من المهم التأكيد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، والذي شدد على التعاون القائم والتفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن وليام دافيسون، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والاتحاد الإفريقي، لابد أن تحاول إقناع جميع الأطراف بالتوصل إلى تسوية نهائية؛ للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، وهو يقارب الطرح الذي قدمه وزير الخارجية سامح شكري في مقابلة مع الوكالة.

وأشار "دافيدسون"، إلى أن تناول مجلس الأمن هذه القضية لن يغير على الأرجح موقف إثيوبيا الرافض للتفاوض حول سد النهضة.
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