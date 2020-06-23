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منوعات

أب يلقي رضيعا عمره عامين في بئر عميقة لكثرة بكائه

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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مريم صليب
استيقظ أهالي منطقة الضالع باليمن على جريمة مروعة بعد أن ألقى أحد الآباء ابنه الرضيع البالغ من العمر عامين في بئر عميق . 

حسب ما نشرته قناة العربية ، أن الأب غليظ القلب ألقى إبنه في البئر في الساعات الأولى من الليل أول أمس بسبب بكاؤه المستمر و إنزعاه من ضجيج  الصوت . 

انتشل الأهالي جثة الطفل في صباح اليوم التالي ، وألقت الشرطة القبض على الأب بعد ساعات من العثور على الطفل . 

اعترف الأب بجريمته في التحقيقات و اكد أنه بالفعل قام بتلك الجريمة للتخلص من إزعاج ذلك الطفل ، فإن بكاؤه كان يشعره بالصداع المستمر فقرر التخلص منه . 
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