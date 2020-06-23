أب يلقي رضيعا عمره عامين في بئر عميقة لكثرة بكائه





حسب ما نشرته قناة العربية ، أن الأب غليظ القلب ألقى إبنه في البئر في الساعات الأولى من الليل أول أمس بسبب بكاؤه المستمر و إنزعاه من ضجيج الصوت .





انتشل الأهالي جثة الطفل في صباح اليوم التالي ، وألقت الشرطة القبض على الأب بعد ساعات من العثور على الطفل .





اعترف الأب بجريمته في التحقيقات و اكد أنه بالفعل قام بتلك الجريمة للتخلص من إزعاج ذلك الطفل ، فإن بكاؤه كان يشعره بالصداع المستمر فقرر التخلص منه .

استيقظ أهالي منطقة الضالع باليمن على جريمة مروعة بعد أن ألقى أحدالآباء ابنه الرضيع البالغ من العمر عامين في بئر عميق .