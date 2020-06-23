زاب ثروت ينعي نجل ابن عمه أوس أوس

نعى زاب ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل ابن عمه الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس.
كتب زاب ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا " ربنا يصبرهم ويصبر كل قلب حزين على فراق احبابه شكرا ليكم وجزاكم الله كل خير".
وتوفي أمس الإثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته.
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يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.