زاب ثروت ينعي نجل ابن عمه أوس أوس

نعى زاب ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل ابن عمه الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس.

كتب زاب ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا " ربنا يصبرهم ويصبر كل قلب حزين على فراق احبابه شكرا ليكم وجزاكم الله كل خير".

وتوفي أمس الإثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته.

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