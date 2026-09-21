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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي : أسبوع تدريبي حول كفاءة استخدام الطاقة لقطاع السيراميك

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
أ ش أ

نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر ، من خلال مشروع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة ، بالتعاون مع أكاديمية الطاقة المتجددة ، أسبوعا تدريبيا حول كفاءة استخدام الطاقة لقطاع السيراميك في مصر .

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، اليوم ، أن البرنامج التدريبي المكثف علي مدار خمسة أيام جمع ممثلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الصناعة ، إلي جانب فرق تشغيل وصيانة من 15 منشأة لصناعة السيراميك ، موضحا أن البرنامج خصص لتلبية إحتياجات وتحديات صناعة السيراميك المصرية، وركز على المحاور التالية وهي تدقيق الطاقة وإدارة الطاقة و تحديد وتقييم فرص توفير الطاقة ، واسترداد الحرارة المهدرة ، والأطر التنظيمية الوطنية لقطاع الطاقة ، وحلول الطاقة المتجددة و مراقبة الطاقة وقياسها وتحسين الأداء والمتطلبات الوطنية لمعيار ايزو 50001 .

وأكد أن كفاءة استخدام الطاقة تعد أولوية رئيسية للحد من استهلاك الطاقة وتكاليفها، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة و الحفاظ على الموارد الطبيعية ، و دعم أمن الطاقة، وضمان إمدادات منتظمة من الطاقة للقطاع الصناعي ، وقد إزدادت أهمية هذه الأولويات في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، كما أنها تتماشى بشكل وثيق مع التوجهات الوطنية وتتوافق مع أهداف الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة.

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اللجنة المصرية الألمانية أكاديمية الطاقة المتجددة

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