الوكالة الألمانية للتعاون الدولي : أسبوع تدريبي حول كفاءة استخدام الطاقة لقطاع السيراميك

نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر ، من خلال مشروع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة ، بالتعاون مع أكاديمية الطاقة المتجددة ، أسبوعا تدريبيا حول كفاءة استخدام الطاقة لقطاع السيراميك في مصر .

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، اليوم ، أن البرنامج التدريبي المكثف علي مدار خمسة أيام جمع ممثلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الصناعة ، إلي جانب فرق تشغيل وصيانة من 15 منشأة لصناعة السيراميك ، موضحا أن البرنامج خصص لتلبية إحتياجات وتحديات صناعة السيراميك المصرية، وركز على المحاور التالية وهي تدقيق الطاقة وإدارة الطاقة و تحديد وتقييم فرص توفير الطاقة ، واسترداد الحرارة المهدرة ، والأطر التنظيمية الوطنية لقطاع الطاقة ، وحلول الطاقة المتجددة و مراقبة الطاقة وقياسها وتحسين الأداء والمتطلبات الوطنية لمعيار ايزو 50001 .

وأكد أن كفاءة استخدام الطاقة تعد أولوية رئيسية للحد من استهلاك الطاقة وتكاليفها، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة و الحفاظ على الموارد الطبيعية ، و دعم أمن الطاقة، وضمان إمدادات منتظمة من الطاقة للقطاع الصناعي ، وقد إزدادت أهمية هذه الأولويات في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، كما أنها تتماشى بشكل وثيق مع التوجهات الوطنية وتتوافق مع أهداف الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة.