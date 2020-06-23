نائب محافظ القاهرة: إجراءات فعلية للانتهاء من تطوير شق الثعبان

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان برفقة المهندس مصطفي زهران المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية واللواء محمد المجبر رئيس حي طره و العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس تنفيذى لجهاز شق الثعبان والعميد خالد درويش نائب رئيس الجهاز التنفيذي.





يأتي ذلك استكمالا للخطة الممنهجة لتطوير مشروعات المنطقة الجنوبية والسعى المستمر للوصول للمستوى الاعلى من الاداء فى شتى المجالات بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقةالجنوبيّة وبتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





ووجهت نائب المحافظ بسرعة إنهاء الملفات الخاصة بالتقنين وتذليل اى عقبات وضرورة اتخاذ الاجراءات الفعلية لاستكمال خطة تطوير المنطقة بالكامل .





وقامت بالمرور اولا على منطقة شيماء وذلك للوقوف على كل ما هو داخل نطاق الضغط العالي الذي سيتم تقنين اوضاعه وذلك بعد احلال الضغط العالي وتحويله الى كابلات ارضية وذلك لمتابعة مسار الكابل الجديد والذي سوف يستفيد منه عدد كبير من المصانع.





كما تم المرور أيضا على منطقة بدر وتم المرور على الورش و المصانع والمعارض التي تقع تحت الضغط العالي كما تم المرور على محطه رفع المياه الخاصة بمنطقة شق الثعبان ومتابعة الأعمال الجارية بها.





كما قامت بتفقد منطقه شق الثعبان و تم ايضا المرور على مصنع تدوير المخلفات وتم شرح مختصر من المهندس القائم باعمال المدير التنفيذي .





وتفقدت نائب المحافظ طريق شق الثعبان الاوسطي حتى نهايته بمسافة 7 كيلو متر، ووجهت بضرورة تذليل اى عقبات واتخاذ الاجراءات الفعلية لتوفير الخدمات ولادخال المرافق (صرف_ مياه كهرباء_ الخ) وذلك لخدمة المنطقة بالكامل وضرورة عمل تسويه على الجانب الايمن من الطريق من جهه شق الثعبان وذلك يؤدي الى تخليق اراضي جديدة من شأنها ان تساهم فى زيادة الاستثمار في هذه المنطقة.





كما تفقدت المنطقة اللوجستية وقطعة الارض المحددة على مدخل شق الثعبان والتى من المقترح اقامة منطقة خدمات بها مثل( معارض_ بنوك_ مطاعم).





ووجهت نائب المحافظ بتطوير وتعديل واجهات المصانع بما يتناسب مع مخطط التطوير مع الأخذ فى الاعتبار بالعمل على اتخاذاللازم نحو تجهيز الطرق الداخلية لرفع كفاءتها ليتناسب ويتزامن مع الانتهاء من الطريق الأوسطي الواصل بين شق الثعبان وطريق العين السخنة مما ينتج عنه تخليق منطقة جديدة امتداد شق الثعبان مخططة بتخطيط عالمى وتكنولوجى ونقل الحركة الثقيلة من طريق الاتوتستراد إلى طريق العين السخنة /شق الثعبان مما يخفف الضغط على طريق الاوتوستراد.





كما وجهت رئيس حي طرة بضرورة رفع جميع الاشغالات الموجوده امام المصانع والورش والمعارض اهمية عمل مخطط زمني لتنفيذ هذه التعليمات وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمنطقة.