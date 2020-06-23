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تعليم

جامعة حلوان تناقش رسالة ماجستير بكلية التكنولوجيا والتعليم أون لاين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:07 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ناقشت الباحثة إيمان سيد محمد سيد بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان رسالة ماجستير أون لاين بعنوان "تحليل الزيادة المؤقتة للجهد والحالات العابرة وتوظيف النتائج في تصميم برنامج تدريبي لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم". 

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير مع التوصية بإهداء نسخة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكليات التكنولوجيا والتعليم، للاستفادة من نتائج البرنامج في مجال تخصص الكهرباء، وقد تمت المناقشة بقاعة المؤتمرات والمناقشات بالكلية عن طريق الفيديو كونفرانس "أون لاين" لأول مرة فى تاريخ الكلية. 

وتهدف الدراسة إلى تحليل حالات الزيادة المؤقتة للجهد الكهربي والحالات العابرة وكذلك لرفع الأداءات المهارية لدى طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم من خلال تصميم برنامج تدريبي يسعى لتنمية الأداءات المهارية لدى طلاب الكلية. 

وقد اتبعت الباحثة مجموعة من الإجراءات العلمية المتعلقة بتحليل الجهد الكهربي وبعض حالات الزيادة العابرة، كما تم الاستفادة من نتائج التجربة الهندسية في تصميم برنامج تدريبي يفي بمتطلبات تخصص تكنولوجيا الكهرباء، وأوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات حول آليات الاستفادة من البرنامج التدريبي بكليات تكنولوجا التعليم. 

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من ا. د صلاح الدين خضر أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان وعميد جامعة 6 أكتوبر الأسبق "مناقشًا ورئيسًا" ، ا. د وائل احمد راضي استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان"مناقشًا ومشرفًا"، ا. م. د دينا مراد استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الكهرباء كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان "مناقشًا". 

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من ا. د وائل راضي استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان "مشرفًا"، حلمي السيد عواد مدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، د إكرامي سعد محمود مدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء بمعهد الأهرامات للهندسة والتكنولوجيا.

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