نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين





وقالت المصادر، إن محور صفط اللبن يشهد كثافات مرورية مرتفعة بإتجاه كوبري ثروت وجامعة القاهرة، كما ترتفع الكثافات المرورية في شارع السودان بإتجاه مناطق البحوث.









كما يشهد كورنيش النيل كثافات مرورية مرتفعة بمناطق إمبابة بإتجاه الكيت كات، مع استقرار الحركة المرورية بمناطق البحر الأعظم والدقي والعجوزة وشارع النيل السياحي.





ويشهد شارع الهرم وشارع فيصل بطئا في حركة السيارات مع ظهور كثافات مرورية على ميدان الجيزة وشارع مراد.





كما تظهر كثافات مرورية بمناطق القومية العربية بإمبابة، مع استقرار الحركة المرورية على شارع أحمد عرابي وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية.





وتظهر كثافات مرورية على محور 26 يوليو أعلى مناطق سفنكس وميت عقبة في القادم من ميدان لبنان بإتجاه مناطق الزمالك.