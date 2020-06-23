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حوادث

حالة الطريق الدائري .. أماكن الزحمة على المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الثلاثاء على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.

وقالت المصادر إن الطريق الدائري يشهد تكدسات مرورية مرتفعة أعلى مناطق البراجيل في القادم من محور 26 يوليو بإتجاه مناطق القومية وإمبابة.


كما يشهد الطريق كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق كفر غطاطي وصحاري الأهرام في القادم من صفط اللبن ومحور المريوطية بإتجاه أكتوبر.

وتظهر كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق المريوطية والكونيسة في القادم من محور المريوطية بإتجاه المنيب، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة أعلى كورنيش النيل بإتجاه البساتين.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق السلام في الاتجاه القادم من مناطق المرج بإتجاه القاهرة الجديدة، مع ظهور بطء في الحركة أعلى مناطق المرج.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو أعلى مناطق أبو رواش في القادم من الطريق الدائري بإتجاه مناطق أكتوبر، وأسفل الطريق الدائري بإتجاه ميدان لبنان.

وتستقر الحركة المرورية على محوري الضبعة وروض الفرج، مع استقرار الحالة على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي.

فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة بالاتجاهين في المناطق من الطريق الدائري وحتى محور جوزيف تيتو.

وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الاقليمي، والساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق السويس الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي.
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