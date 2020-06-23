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منوعات

تحذير شديد.. نوع من الكحول أشد فتكًا من فيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مع انتشار فيروس كورونا المستجد زاد الطلب على الصابون ومعقمات اليديم المكونة من الكحول لقدرتهم على مكافحة الفيروس على الأسطح، ومع شهور من استخدام الكحول أثبتت بعض الأنواع أنها أشد فتكًا من فيروس كروونا ذاته.

حيث نصحت الحكومة الأمريكية المستهلكين بعدم استخدام بعض الانواع من مطهر اليدين وحذرت من أنها قد تكون سامة.

وأصدرت هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، تحذيرًا من استخدام مطهر الأيدي المصنعة من الميثانول "كحول الخشب"، وهي مادة يمكن أن تكون سامة عندما يمتص عن طريق الجلد أو البلع.


وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها اختبرت عينات من بعض مطهرات اليد التي تباع بالأسواق العالمية ووجدت أن بعضها يحتوي على نسب مختلفة من الميثانول ، ولا يحتوي على الكحول الإيثيلي، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

فيما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن الميثانول ليس مكونًا مقبولًا لمطهرات اليد ولا يجب استخدامه بسبب آثاره السامة.

وأضافت الوكالة أن التعرض الكبير للميثانول يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة والتلف الدائم للجهاز العصبي أو الوفاة.


وقالت الوكالة إن المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين المحتوي على الميثانول يجب أن يبحثوا عن علاج فوري، وأوصت المستهلكين بالتوقف عن استخدام مطهرات اليد والتخلص منها على الفور في حاويات النفايات الخطرة المناسبة ، ولكن ليس لطرد أو صب المنتجات في البالوعة.

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