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أخبار العالم

لمن هم دون 65 عامًا.. وزير الصحة السعودي يكشف شروط الحج

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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ميـــس رضــا
قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المملكة وضعت إجراءات مشددة لمتابعة الحجاج هذا العام، وإن قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لابد منه.

وكشف الربيعة إن الحج سيكون لمن هم دون 65 عامًا وليس لديهم أمراض مزمنة، و الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وللحجر بعد مناسك الحج.

وأضاف الربيعة أنه ستتم متابعة يومية للحالة الصحية للحجاج يوميًا وسيخضع الحجاج للحجر المنزلى بعد أدائهم الفريضة.


رحبت عواصم ومنظمات عربية وإسلامية بقرار المملكة العربية السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم.
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