في عيد ميلادها.. صورة نادرة لـ نبيلة عبيد مع عمرو دياب

استرجعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ذكرياتها مع النجم عمرو دياب من خلال نشر صورة لهما قديمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان الماضي.





ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.



