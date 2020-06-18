نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها بصورة قديمة

.وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة "مساء الخير عليكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل سكر زيادة الذي قدمته في رمضان الماضي.

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ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.