اليوم.. اتحاد اليد يحسم الجدل بشأن إلغاء دوري المحترفين

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بقيادة المهندس هشام نصر اجتماعًا مهمًا اليوم من أجل حسم مصير إلغاء دوري المحترفين بشكل رسمي.







وكان اتحاد اليد عقد اجتماعا أمس مع أندية دورى المحترفين وعلى رأسهم الأهلى والزمالك، حضر الاجتماع 14 ناديًا وتغيب 4 أندية عن الحضور، وأبدى الجميع رغبته فى عدم استكمال مسابقة دوري اليد خلال الموسم الحالي، باسثناء النادي الأهلي الذى كان مصرا على استئناف المسابقة مرة أخرى.





وجاءت المفاجأة من نادى الزمالك الذى طالب بإلغاء المسابقة رغم إنه كان الفريق الأقرب لحصد اللقب، حيث يري الزمالك صعوبة استئناف المسابقة فى الوقت الحالي.





ويتصدر الزمالك جدول ترتيب اليد برصيد 33 نقطة بينما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك ، في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.





وفي حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة، فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.





ومن المقرر أن يعلن اتحاد اليد قراره النهائى اليوم بخصوص إلغاء مسابقة دروي المحترفين، وتشير كل المؤشرات إلى إلغائه، خاصة في ظل وجود رغبة قوية من قبل الأندية فى ذلك.