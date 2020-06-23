AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. اتحاد اليد يحسم الجدل بشأن إلغاء دوري المحترفين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:16 م
جانب من مباريات دورى
جانب من مباريات دورى كرة اليد المصري
Advertisements
عمرو الحلواني

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بقيادة المهندس هشام نصر اجتماعًا مهمًا اليوم من أجل حسم مصير إلغاء دوري المحترفين بشكل رسمي.


وكان اتحاد اليد عقد اجتماعا أمس مع أندية دورى المحترفين وعلى رأسهم الأهلى والزمالك، حضر الاجتماع 14 ناديًا وتغيب 4 أندية عن الحضور، وأبدى الجميع رغبته فى عدم استكمال مسابقة دوري اليد خلال الموسم الحالي، باسثناء النادي الأهلي الذى كان مصرا على استئناف المسابقة مرة أخرى.


وجاءت المفاجأة من نادى الزمالك الذى طالب بإلغاء المسابقة رغم إنه كان الفريق الأقرب لحصد اللقب، حيث يري الزمالك صعوبة استئناف المسابقة فى الوقت الحالي.


ويتصدر الزمالك جدول ترتيب اليد برصيد 33 نقطة بينما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك ، في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.


وفي حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة، فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.


ومن المقرر أن يعلن اتحاد اليد قراره النهائى اليوم بخصوص إلغاء مسابقة دروي المحترفين، وتشير كل المؤشرات إلى إلغائه، خاصة في ظل وجود رغبة قوية من قبل الأندية فى ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يريد اللقب والزمالك يرفض .. حكاية 7 مواسم في الدوري بدون بطل

بعد عودة النشاط.. الزمالك يقترب من التتويج بلقب دوري اليد.. وفرصة وحيدة أمام الأهلي

رغم اقترابه من حصد اللقب .. الزمالك يعلن رفض استكمال دوري محترفي اليد

اتحاد اليد يدرس إلغاء دوري المحترفين دون تحديد بطل أو هابطين

اتحاد اليد يعلن انطلاق الموسم الجديد لـ دوري المحترفين في أغسطس

مفاجأة الزمالك.. تفاصيل إلغاء دوري اليد بعد اجتماع ساخن للاتحاد مع الأندية

ترشيحاتنا

ذكريات الثانوية العامة.. رحاب الجمل لـ صدى البلد: رسبت بسبب والدي وكلية الطب

Oppo تكشف عن Reno3 A.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٢٣-٦-٢٠٢٠

جورجينا رزق أيقونة الجمال.. رحلة نجاح عارضة أزياء أصبحت ملكة جمال الكون

صوت الفرقعة.. ياسمين علي تقلد منى الشاذلي

بعد وفاته رضيعا.. حقيقة الصور المتداولة لابن أوس أوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

شاهد.. تسريب صور آيفون 12 قبل إطلاقه رسميا

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة