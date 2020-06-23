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مرأة

خبير مناعة يكشف حقيقة انخفاض الأجسام المضادة بعد التعافي من كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:54 م
حقيقة إصابة الشخص
حقيقة إصابة الشخص بفيروس كورونا للمرة الثانية
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أسماء عبد الحفيظ


أوضح خبير المناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال دراسة أن هناك انخفاض في الأجسام المضادة بعد التعافي.

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وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن هناك احتمال ضعيف لانخفاض الأجسام المضادة بعد التعافي ،فيعتبر فيروس كورونا، فيروس جديد وغامض ، و مازالت الأبحاث تجرى على مدار الساعة للكشف عن أسراره .

وأكد بدران ان  فيروس الكورونا كوفيد-١٩ لم يأت بجديد ، حيث تتميز كافة فيروسات الكورونا المعروفة خاصة الأربعة أنواع التى تسبب 30%من نزلات البرد  بقلتها المحدودة فى توليد  أجسام مضادة مناعية ، و إذا اكسبت الجسم مناعة فإنها غالبًا قصيرة  الأمد  لفترات تدوم من عدة أسابيع إلى عدة شهور.

ولفت الانتباه إلى أن الفترة بالتحديد لفيروس كورونا كوفيد-١٩ لم تحدد بعد وتظل مجهوله. 

واردف أن العالم باكمله لا يعرف هل العدوى لن تصيب المتعافين فى المستقبل،ام لا. 

ونصح بالحفاظ على التباعد الاجتماعى ، و ارتداء الكمامة حال التواجد فى مناطق  مزدحمة بالناس ، و نشر ثقافة الأيدى النظيفة.

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