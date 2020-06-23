خبير مناعة يكشف حقيقة انخفاض الأجسام المضادة بعد التعافي من كورونا





أوضح خبير المناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال دراسة أن هناك انخفاض في الأجسام المضادة بعد التعافي.

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وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن هناك احتمال ضعيف لانخفاض الأجسام المضادة بعد التعافي ،فيعتبر فيروس كورونا، فيروس جديد وغامض ، و مازالت الأبحاث تجرى على مدار الساعة للكشف عن أسراره .

وأكد بدران ان فيروس الكورونا كوفيد-١٩ لم يأت بجديد ، حيث تتميز كافة فيروسات الكورونا المعروفة خاصة الأربعة أنواع التى تسبب 30%من نزلات البرد بقلتها المحدودة فى توليد أجسام مضادة مناعية ، و إذا اكسبت الجسم مناعة فإنها غالبًا قصيرة الأمد لفترات تدوم من عدة أسابيع إلى عدة شهور.

ولفت الانتباه إلى أن الفترة بالتحديد لفيروس كورونا كوفيد-١٩ لم تحدد بعد وتظل مجهوله.

واردف أن العالم باكمله لا يعرف هل العدوى لن تصيب المتعافين فى المستقبل،ام لا.

ونصح بالحفاظ على التباعد الاجتماعى ، و ارتداء الكمامة حال التواجد فى مناطق مزدحمة بالناس ، و نشر ثقافة الأيدى النظيفة.