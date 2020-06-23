برلماني يشيد بتيسيرات الإسكان لمواجهة فيروس كورونا

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب ، بتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التى أكد فيها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، قررت منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من فدانين اثنين فأكثر وأن منح هذه التيسيرات، يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.





وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لم تنجح فقط فى تحقيق التوازن بالاستمرار فى العمل والانتاج مع المواجهة ايضا مع فيروس كورونا ولكنها نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكل احترافية فى تخفيف الاعباء المالية على جميع القطاعات المتضررة من فيروس كورونا ومنها قطاع التشييد والبناء والإسكان، والذى يعد واحدا من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى.





كما أشاد المهندس أمين مسعود بتصريحات المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية التى اوضح فيها أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتي 2020/3/15 وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة علي الأراضي اعتبارًا من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصي 2021/5/13، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملًا بالأعباء بفائدة 7.5 %، ودون تعديل لمواعيد سداد باقى الأقساط، وبالنسبة للمشروعات المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14/5/2020، ولمدة عام.





وتابع أنه بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلي المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 2020/3/15 ولمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقي من قيمة الحد الأدني المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5 % حتي تاريخ السداد.





وأكد هلال ، أن هذه التيسيرات تسري علي الأراضي الساري تخصيصها فقط، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة تحت مظلة الإسكان القومي، أو الإسكان الاجتماعى، والأراضي المُقام بشأنها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14/5/2020.