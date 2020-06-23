السمك يراقب جودة مياه الشرب.. إسرائيل تحمي نفسها من اختراقات إيران لمياهها

ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تحمي نفسها من اختراقات إيران لمياهها الإقليمية عن طريق الأسماك التي تراقب سلامة وجودة المياه.





وقالت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أن السمك فى بئر سبع يسبح داخل خزان مياه الشرب لمراقبة جودة وسلامة المياه وذلك بعد محاولات إيران السابقة لإختراق المياه الإقليمية الإسرائيلية وزيادة نسبة الكلور بها.





وأفادت تقارير إسرائيلية بأن طهران حاولت زيادة مستويات الكلور بشكل خطير في نظام مياه الشرب الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام.





وأكدت التقارير العبرية أن اهتمام تل ابيب تحول إلى حماية بنيتها التحتية وقررت تولي المديرية السيبرانية الإسرائيلية المسؤولية الشاملة لحماية شبكة المياه الاقليمية من هجمات إيران.





كشف التقرير أن إسرائيل تستخدم عشرات من الأسماك لمراقبة المياه إلى جانب تولى المديرية السيبرانية أنظمة مراقبة المياه المتقدمة بالفعل.





وقالت "تايمز اوف إسرائيل" أن موقع إشكول لتنقية المياه في بئر السبع به عشرات من أحواض السمك المليئة بمياه الشرب التي تسبح داخله الأسماك وتراقبها الكاميرات على مدار 24 ساعة يوميًا لتحذير المبكر من المحاولات الإيرانية لإختراق المياه الإقليمية.





وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن جهود تل ابيب زادت بعد الإبلاغ عن أن إيران حاولت اختراق شبكة المياه في أبريل وتضر بسببها مئات الأشخاص.





وألمح رئيس مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية إلى أن الهجوم الإيراني كان يهدف إلى خلط الكلور أو المواد الكيميائية الأخرى في إمدادات المياه.