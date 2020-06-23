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أخبار البلد

لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، المرحلة الرابعة من مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد، وذلك لتوزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طنًا من الدواجن على مستحقيها من المسنين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في 19 محافظة هي : الأقصر،الجيزة ،القاهرة ،الإسكندرية ،الفيوم ،بني سويف ،قنا ،سوهاج، دمياط، مطروح ،البحيرة ،المنوفية ،كفر الشيخ،الدقهلية،الغربية،الوادي الجديد ،أسيوط ،المنيا ،الشرقية. 

كما تضمن المرحلة الرابعة توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات وهي : مستشفى الاحرار التعليمي بالشرقية، والقصر العيني والأزهر التخصصي والشيخ زايد والعجوزة وزفتى العام وحميات أسوان وصدر أسيوط وسوهاج العام و الصدر ببني مزار بالمنيا  وتتضمن 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، و نحو نصف مليون كمامة N95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالأضافة إلى 300 ألف علبة جلوفز.

وشرع الصندوق صباح اليوم بتوزيع أولى قوافل المرحلة الرابعة وذلك من مدينة تحيا مصر بالأسمرات، حيث تستهدف القافلة 12500 أسرة بنحو 125 طنا من المواد الغذائية و14 طنا من الدواجن .

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة تم الإعداد لها بشكل نوعي بحيث تستهدف دور رعاية المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والسيدات المعيلات في المحافظات الـتسعة عشر وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

أضاف أن المراحل الثلاث السابقة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة نجحت في توحيد جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية التي وفرها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمستحقيها، مؤكدا على أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
 
وأضح عبد الفتاح  أن الصندوق دشَّن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة لمعاونة الدولة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال محوري عمل، الأول يستهدف دعم القطاع الطبي بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذا توفير مستلزمات التطهير للمواطنين، فيما يستهدف الثاني دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أنه بإطلاق المرحلة الرابعة تكون المبادرة قد نجحت في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، و500 ألف كمامة N95، أطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم، فضلا عن 300 الف عبوة جوانتي طبي .

وعلى مستوى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة فقد استطاعت المبادرة عبر مراحلها الأربع توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
لمواجهة تداعيات كورونا.. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة
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