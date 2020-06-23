الأعلى للجامعات: مسموح للطلاب الاعتذار عن الامتحانات بسبب كورونا

أقر المجلس الأعلى للجامعات ضمن توصيات اجتماعه الشهري اليوم، الثلاثاء، بأنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء جميع الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف المجلس أنه في حالة الأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى أى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.





وكان قد عقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23 /6 /2020 جلسته رقم(701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمئن الوزير من السادة رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019 /2020.

وأوضح: "تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكل الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 /7 /2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة".

كما أكد وزير التعليم العالي ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.