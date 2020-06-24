جلسة طارئة.. الإنجيلية تناقش غدًا تنظيم فتح الكنائس





وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.





أقرأ ايضا ..







وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.









وقال القس بولس حليم – في بيان له اليوم – أنه سيتم البدء بالمحافظات الأقل تضررا ، وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.





كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في 30 مايو الماضى أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.

