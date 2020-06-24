AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جلسة طارئة.. الإنجيلية تناقش غدًا تنظيم فتح الكنائس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:30 ص
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
Advertisements
سامح سلام
قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عقد اجتماع صباح غد الأربعاء مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإليكتروني لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت المقبل.

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

أقرأ  ايضا ..

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال القس بولس حليم – في بيان له اليوم – أنه سيتم البدء  بالمحافظات الأقل تضررا ، وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في 30 مايو الماضى أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد للبابا تواضروس والمجمع المقدس بخصوص فتح الكنائس للصلاة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة القديس يونياس الرسول

دقت الأجراس ..الكنيسة: عودة الصلوات بالمحافظات الأقل تضررا من كورونا

الكنيسة الإنجيلية: وضع خطة عمل بعد قرار الحكومة بـ عودة الصلوات

ترشيحاتنا

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

شروط إخراج زكاة المال .. الإفتاء تحدد أمرين أساسيين.. فيديو

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري

3000 جنيه بدل 1000.. برلماني يطالب بتعديل قانون نصاب الإثبات بالبينة

من داخل الجيم هيفاء وهبي تستعرض لياقتها البدنية.. شاهد

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

القصة الكاملة لمقتل سيدة ونجلها على يد خطيبها العراقي بالإسكندرية

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري