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أخبار البلد

تعليقا على كوميكس الوعي.. رئيس الوزراء : الشعب المصري يحب الضحك

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:55 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ان الحكومة تعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها لفتح عدد من المنشآت مع الحفاظ على صحة المواطنين .

وأعلن مدبولي ان القرارات التي اتخذتها الحكومة تعد قرارات مرنة ، لافتا ان الشعب المصري نشر عدد من "كوميكس" حول ما أعلنته الحكومة حول وعي المواطنين مشيرا الى ان الشعب المصري يحب الضحك .

وقال مدبولي ان هناك مراجعة للقرارات يومية ، حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سوف يكون هناك قرارات اخرى .


وجاءت قرارات الحكومة الجديدة كالتالي:
- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل 
- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة
- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية
- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %
- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة 
- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر 
- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساءا
- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساءا

ومن الجدير بالذكر ان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، يحضرها وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
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