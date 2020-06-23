تعليقا على كوميكس الوعي.. رئيس الوزراء : الشعب المصري يحب الضحك

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها.





وقال الدكتور مصطفي مدبولي ان الحكومة تعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها لفتح عدد من المنشآت مع الحفاظ على صحة المواطنين .





وأعلن مدبولي ان القرارات التي اتخذتها الحكومة تعد قرارات مرنة ، لافتا ان الشعب المصري نشر عدد من "كوميكس" حول ما أعلنته الحكومة حول وعي المواطنين مشيرا الى ان الشعب المصري يحب الضحك .





وقال مدبولي ان هناك مراجعة للقرارات يومية ، حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سوف يكون هناك قرارات اخرى .







وجاءت قرارات الحكومة الجديدة كالتالي: - السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل - إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة - فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية - إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 % - تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة - استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر - غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساءا - غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساءا

