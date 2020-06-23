AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي لمناقشة إعادة فتح مقرات النادي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:25 م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي  برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي الرياضية، وكذلك خطة الاستعداد للمرحلة القادمة بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت اليوم وجاء من بينها فتح الأندية والتأكيد على استكمال جميع المنافسات في كل المسابقات الرياضية.

يأتي على مائدة المجلس أيضًا مناقشة التقرير المقدم من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بشأن فروع النادي الثلاثة وتعقيمها والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم التجهيز لها لضمان سلامة كل الأفراد.

كما يستعرض المجلس نتيجة الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي مع قطاع النشاط الرياضي بهدف الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية عند استئناف التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الأهلي يناقش الموارد الجديدة لمواجهة توقف النشاط الرياضي

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والإدارة المالية بالأهلي.. الأربعاء

الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط لحسم ملفات فريق الكرة الأول

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الإدارة المالية في الأهلي

مجلس الأهلي يجتمع الثلاثاء لحسم ملف المشروعات الجديدة

الخطيب يعود للقاهرة ويترأس اجتماع اللجنة القانونية بالأهلي

ترشيحاتنا

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

بكرة هبقى مليونير.. قاتل بنت عمته في قنا: قتلتها وولعت في جثتها عشان المقبرة الفرعونية

وزير الشباب: لا صحة لإلغاء أى مسابقة رياضية وعقوبات صارمة ضد مخالفى الإجراءات

كريم سامح: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. ولا أعلم الكثير عن الكرة المصرية

اتحاد الكرة: قرارات مجلس الوزراء اليوم تعزز من فرص استكمال الدوري الممتاز

لديه مشكلة مع زوجته.. شوبير يكشف سر تأخر تجديد تعاقد فايلر مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فتح المقاهي بدونها.. أضرار الشيشة ودورها في زيادة عدوى كورونا

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

بالكمامة وملابس البحر.. بريتني سبيرز وحبيبها يتمتعان بالشاطئ