أخبار الحوادث.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. قاتل بنت عمته في قنا: قتلتها وولعت في جثتها

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:









حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر للحكم

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر" للحكم في جلسة 24 أغسطس.









خلافات زوجية.. انتحار سيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث فى المطرية

حى المطرية كان شاهدا على واقعة انتحار سيدة فى العقد الثانى من عمرها بعد أن ضاقت ذرعا بسبب خلافاتها الدائمة مع زوجها وقيامه بالتعدى عليها بالضرب، حتى هداها شيطانها الى التخلص من حياتها منتحرة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بحى المطرية، وتم نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بكسر فى الحوض وحالتها مستقرة.









بكره هبقى مليونير.. قاتل بنت عمته في قنا: قتلتها وولعت في جثتها عشان المقبرة الفرعونية

"بكرة أطلع حتتين الآثار والفلوس تجري في ايدينا يا بنت عمتي".. تلك العبارة كانت كلمة السر في حكاية الكنز الفرعوني الوهمي الذي دفع عاطل لقتل ابنة عمته وإضرام النيران في شقتها بسبب رفضها إعطائه أموال لاستكمال أعمال التنقيب عن الآثار في حوض منزله.









تنكر في زي محام.. الشاب المتهم بطعن قاتل شقيقه أمام نيابة الهرم: "كنت باخد تاري"

تار أخويا ولازم آخده.. بهذه الكلمات اعترف شاب بقيامه بطعن قاتل شقيقه أثناء عرضه على نيابة الهرم انتقاما لشقيقه.











طمعا في مجوهراتها.. عاطل يعتدي على سيدة كفيفة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي لارتكابه واقعة التعدي بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.





بمناسبة 30 يونيو.. إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد والسلع بأسعار مخفضة

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بداية من يوم 25 الجارى وتستمر حتى يوم 10 يوليو القادم، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى "كارفور – أولاد عبد الله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس –خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – إسبينس- خير زمان- أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار– أكسبشن– الشرق" بإجمالى 360 فرع على مستوى الجمهورية".









محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

محدش هياخدك مني.. ومحدش هيتجوزك غيري، الكلمات الأخيرة التي رددها "التركي" قبل قيامه بإلقاء مادة كاوية على وجه خطيبته السابقة "ندى إيهاب" وتشويهها وإصابتها بحروق حتى تحول جلد وجهها إلى كتلة سوداء.









خالفوا قرار حظر التجول.. الداخلية تضبط 4352 شخصا و1945 مركبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لسلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".



