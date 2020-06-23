بعد قرار عودة الصلوات.. جلسة طارئة بالكنيسة الإنجيلية غدًا

قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عقد اجتماع صباح الغد الأربعاء مع رؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإليكتروني لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم.





وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.





وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.





وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.





وقال القس بولس حليم في وقت سابق اليوم إنه سيتم البدء بالمحافظات الأقل تضررا ، وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.



