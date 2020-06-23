AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد قرار عودة الصلوات.. جلسة طارئة بالكنيسة الإنجيلية غدًا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:41 م
صدى البلد
Advertisements
كتب - سامح سلام
قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عقد اجتماع صباح الغد الأربعاء مع رؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإليكتروني لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم. 

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء. 

وقال القس بولس حليم  في وقت سابق اليوم إنه سيتم البدء  بالمحافظات الأقل تضررا ، وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في 30 مايو الماضى أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأجراس تستعد للانطلاق من جديد.. ترقب بين الأقباط لعودة الصلوات والكنائس تؤكد جاهزيتها بوسائل الوقاية لاستقبال المصلين

قرار جديد للبابا تواضروس والمجمع المقدس بخصوص فتح الكنائس للصلاة

قرارات للبابا تواضروس الثاني واللجنة الدائمة للمجمع المقدس بخصوص عودة الصلاة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.. تعرف عليها

لأول مرة يظهر مرتديا الكمامة.. البابا تواضروس يترأس اجتماع لجنة المجمع المقدس |صور

الأنبا باخوم: قرار تعليق الصلوات في جميع الكنائس الكاثوليكية مستمر

استعدادا لعودة الصلوات.. كنيسة القديسين بالإسكندرية تطالب أبناءها بتحديث البيانات الشخصية

ترشيحاتنا

إنقاذا للاقتصاد. بريطانيا تختار السبت العظيم لإنهاء الإغلاق والعودة للحياة مجددا

رئيس الوزراء : فتح دور العبادة السبت المقبل

محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

دعاء الامتحان لمن يعانون من النسيان..4 آيات قرآنية تجعلك تتذكر

نجمة مسرح مصر تهاجم أحد متابعيها

عودة تدريجية للحياة الطبيعية .. أبرز قرارات مجلس الوزراء المقرر بدء تطبيقها السبت المقبل |شاهد

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فتح المقاهي بدونها.. أضرار الشيشة ودورها في زيادة عدوى كورونا

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

بالكمامة وملابس البحر.. بريتني سبيرز وحبيبها يتمتعان بالشاطئ