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حوادث

السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، وبمساعدة الاهالى،اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق.

 

فيما امتدت النيران إلى منزل بجوار المصنع، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وجار تحرير محضر بالواقعة.


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فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة مشتول السوق، يفيد نشوب حريق بمصنع حلويات بمنطقة الشوامنة بمدينة مشتول السوق.

 

وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وتبين التهام النيران لجزء من محتويات المصنع وامتدادها إلى منزلين، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

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