على متن 7 رحلات استثنائية.. 905 ركاب أجانب يغادرون القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 7 رحلات طيران استثنائية، على متنها نحو 905 ركاب أجانب من جنسيات مختلفة من العالقين في مصر منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.









قالت مصادر مطلعة، إن الرحلات الاستثنائية غادرت إلى كل من إيطاليا وتايلاند والسودان، على متن رحلات مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وشركة الخطوط السودانية وشركة amc للطيران، لنقل عالقي دولة السودان.









ويصل إجمالي عدد رحلات الطيران، التي يشغلها مطار القاهرة الدولي، اليوم، 82 رحلة استثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها 6652 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج.







