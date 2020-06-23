AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على متن 7 رحلات استثنائية.. 905 ركاب أجانب يغادرون القاهرة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:19 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 7 رحلات طيران استثنائية، على متنها نحو 905 ركاب أجانب من جنسيات مختلفة من العالقين في مصر منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.


قالت مصادر مطلعة، إن الرحلات الاستثنائية غادرت إلى كل من إيطاليا وتايلاند والسودان، على متن رحلات مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وشركة الخطوط السودانية وشركة amc للطيران، لنقل عالقي دولة السودان.


ويصل إجمالي عدد رحلات الطيران، التي يشغلها مطار القاهرة الدولي، اليوم، 82 رحلة استثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها 6652 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج. 


وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على رحلة استثنائية.. 215 أجنبيا عالقا بمصر يغادرون مطار القاهرة

160 يمنيا عالقا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

على متن 61 رحلة استثنائية.. 8 آلاف مصري عالق في الخارج يعودون اليوم

على متن 47 رحلة استثنائية.. 7 آلاف مصري عالق بالخارج يصلون اليوم إلى القاهرة

6 رحلات استثنائية تغادر القاهرة على متنها 927 أجنبيا عالقا في مصر

على متن 39 رحلة.. 4 آلاف مصري من العالقين بالخارج يصلون اليوم مطار القاهرة

ترشيحاتنا

بالمخالفة للقانون .. الرقابة الإدارية: ضبط 9 مصانع استوردت منتجات بقيمة 2 مليار جنيه وباعتها بالسوق المحلي

شاهد.. الإفتاء ترحب بقرار إعادة فتح المساجد أمام المصلين

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من فيروس كورونا

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

من الرابعة فجرا ..الحكومة : مد عمل النقل الجماعي حتى منتصف الليل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

بـ البمبي الجريء .. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة