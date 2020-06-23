AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشف بحث جديد أن ثلث الناجين من فيروس كورونا قد يعانون من تلف طويل الأمد في رئتيهم مما يجعلهم يكافحون من أجل التنفس بشكل طبيعي.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه من المعروف أن الفيروسات التاجية السيئة الأخرى، مثل سارس و MERS ، تسبب ضررًا طويل المدى للرئتين.


 

 وقال الأطباء أن أمراض الجهاز التنفسي  المشابهة  لفيروس كورونا، تؤدي إلى التليف الرئوي ، وهو عبارة ندوب مستديمة في الرئتين.


وأفادت إرشادات الهيئة الوطنية للصحة ببريطانيا، أن ما يصل إلى 30 في المائة من الناجين من فيروس كورونا قد يعانون من تلف في الرئة على المدى الطويل ، إذا اتخذوا نفس المسار مرض سارس أو MERS.


أقرأ أيضا:

للأفارقة فقط.. علماء يكتشفون لقاح لفيروس كورونا


وحذر البحث من أن الناجين قد يواجهون "إعاقات جسدية وإدراكية ونفسية مستمرة"، بما في ذلك متلازمة التعب المزمن.


 أظهرت دراسات أخرى أن فيروس سارس - CoV - 2 - الذي يسبب كوفيد 19،  يمكن أن يهاجم الأعضاء ، مثل القلب والكبد والكلى والأوعية الدموية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضاعفات مستمرة للمتعافين.. دراسة توضح أضرار كورونا على المدى البعيد

التقيؤ والسعال المدمم.. أعراض مرض كورونا

دراسات اليوم: فيروس كورونا يستهدف مرضى السمنة وكبار السن.. المدخنون لا يواجهون نفس المصير من الفيروس.. وبدون علاج يمكن التغلب على الأزمات القلبية

فيروس كورونا يصيب المتعافين بأضرار صحية مدى الحياة .. تفاصيل

فى ظل ارتفاع عدد الإصابات.. الأعراض الصحيحة لفيروس كورونا

للأفارقة فقط.. علماء يكتشفون لقاح لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد.. ويحذر: الغلق حال عدم الالتزام بالتعليمات

استهدف تجمعات المرتزقة.. العربية: الجيش الليبي يرفض شروط تركيا لوقف إطلاق النار

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

العرابي: إثيوبيا ضربت بكل المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط في ملف السد

هل العرقسوس يساعد في القضاء على فيروس كورونا؟ .. أخصائي صيدلة إكلينيكة يجيب

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

AdvertisementS

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها