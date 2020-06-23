بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

كشف بحث جديد أن ثلث الناجين من فيروس كورونا قد يعانون من تلف طويل الأمد في رئتيهم مما يجعلهم يكافحون من أجل التنفس بشكل طبيعي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه من المعروف أن الفيروسات التاجية السيئة الأخرى، مثل سارس و MERS ، تسبب ضررًا طويل المدى للرئتين.





وقال الأطباء أن أمراض الجهاز التنفسي المشابهة لفيروس كورونا، تؤدي إلى التليف الرئوي ، وهو عبارة ندوب مستديمة في الرئتين.





وأفادت إرشادات الهيئة الوطنية للصحة ببريطانيا، أن ما يصل إلى 30 في المائة من الناجين من فيروس كورونا قد يعانون من تلف في الرئة على المدى الطويل ، إذا اتخذوا نفس المسار مرض سارس أو MERS.





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وحذر البحث من أن الناجين قد يواجهون "إعاقات جسدية وإدراكية ونفسية مستمرة"، بما في ذلك متلازمة التعب المزمن.





أظهرت دراسات أخرى أن فيروس سارس - CoV - 2 - الذي يسبب كوفيد 19، يمكن أن يهاجم الأعضاء ، مثل القلب والكبد والكلى والأوعية الدموية.