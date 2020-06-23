5 نصائح ذهبية لتنظيف «سقف» سيارتك من الداخل

يعد «سقف» السيارة من أكثر العلامات التي تدل على نظافتها، خصوصًا أن الكثيرين يهتم بنظافة الأبواب والنوافذ والزجاج ويتجاهل تنظيفه مما يؤدي إلى تراكم الاتربة عليه بصورة ملحوظة ويصبح أسود اللون ويصعب تنظيفه بعد فترة طويلة.





وعلى الجانب الآخر، يهتم البعض بنظافة سقف السيارة من الداخل ولكن بطريقة غير صحيحة تؤدي على تشققه وتلفه، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري خطوات تنظيف سقف السيارة من الداخل لتجنب تراكم الأتربة.





1- استخدام فرشاه جافة لإزالة الأتربة، أو استخدام مكنسة كهربائية.





2- وضع قطرات من الشامبو أو سائل التنظيف المخصص للسيارات على قطعة قماش جافة.





3- فرك البقع وإزالة الأتربة الموجودة والعالقة بسقف السيارة من الداخل.





4- استخدم منشفة جافة وأخرى بها قطرات من الخل الأبيض وإعادة فرك الشحوم والبقع العنيدة للتأكد من نظافة سقف السيارة بشكل مثالي.



