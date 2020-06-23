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في ظل انهيار القطاع الصحي.. الأعشاب السلاح الأوحد لعلاج اليمنيين من كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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محمود محسن
عرضت فضائية "يورونيوز" ، تقريرًا مفصلًا حول استخدام اليمنيين للأعشاب لعلاج كورونا فى ظل انهيار القطاع الصحى هناك .

ففي ظل النقص الحاد في الأدوية وقلّة المستشفيات بفعل الحرب، لجأ العديد من اليمنيين إلى الأعشاب والبهارات ظنًّا منهم أنّها قادرة على حمايتهم من فيروس كورونا المستجد في بلد فقير يعاني من انهيار قطاعه الصحي.

وبدأ الوباء بالتفشي في اليمن في مطلع أيار/مايو، متسبّبا بوفاة 255 شخصًا، إلا أن أعداد الضحايا قد تكون أعلى بكثير نظرًا إلى عجز المؤسسات الصحية عن تحديد أسباب الوفاة في الكثير الحالات.

في تعز في جنوب غرب اليمن، يكدّس باعة أمام متاجرهم في سوق شعبي أكياس الأعشاب والبهارات بألوانها المتنوعة، من الزنجبيل إلى الكركم مرورًا بالثوم وحبة البركة والقسط الهندي، وهي تباع بأسعار مقبولة في مقابل أسعار الأدوية المرتفعة رغم قلّتها.

ولاحظ التاجر بشار العصار في سوق الشنيني زيادة كبيرة في إقبال اليمنيين على شراء وصفات مختلفة في الأسابيع الأخيرة ، قائلًا:  "بسبب الفيروس ، يأتي الكثير من الناس لشراء الأعشاب الطبية كونها وصفات ناجحة لمكافحة الفيروس".

وبحسب التاجر، فإن هناك وصفات "مضمونة ومجربة وفعالة" لمكافحة الفيروس .

وتعز، إحدى أكثر المدن تأثّرا بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014، خسرت 50 من أبنائها بسبب فيروس كورونا المستجد، في أعلى معدّل وفيات في مدينة يمنية بعد حضرموت (111)، وفقًا لإحصائيات الحكومة.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

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