هدوء في بورصة السعودية وسط قيود على حج الأجانب ودبي تواصل المكاسب

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع يوم الثلاثاء، ماحية خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة بعد قرار المملكة عدم استقبال وافدين من الخارج في موسم الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا، في حين دعمت أسهم العقارات مؤشر بورصة دبي.
وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على ارتفاع 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.2 بالمئة.
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وستحدد المملكة عدد الحجاج المحليين بنحو ألف لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد منع المسلمين من الخارج من الشعيرة للمرة الأولى في التاريخ الحديث.
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وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية تجني نحو 12 مليار دولار كل عام من موسم الحج والعمرة التي تؤدى في أي وقت من العام.
ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج بحلول نهاية يوليو تموز.
وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1.4 بالمئة، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أعلنت الإمارة يوم الأحد أنها ستسمح بدخول سائحين اعتبارا من السابع من يوليو تموز لتخفف بصورة أكبر إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.
وربح سهم إعمار مولز، مالك ومشغل أكبر مركز تسوق في العالم دبي مول، 7.4 بالمئة، في حين ارتفع سهم الشركة الأم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.
ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 1.4 بالمئة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش يوم الاثنين إن جودة أصول البنوك في الإمارات العربية المتحدة تتعرض لضغوط.
واستقر مؤشر سوق الأسهم القطرية فيما صعد سهم بنك قطر الوطني 1.7 بالمئة.
ومن المقرر أن يجمع البنك 1.2 مليار يوان صيني (169.87 مليون دولار) من سندات أجلها خمس سنوات باعها يوم الاثنين بفائدة سنوية 3.85 بالمئة.
وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.2 بالمئة مدفوعا بزيادة سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 6.6 بالمئة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يوم السبت إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس آذار للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.