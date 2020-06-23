هل العزف على الآلات الموسيقية حرام ؟ أمين الفتوى يجيب

هل اللعب الآلات الموسيقية حرام ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وقال ممدوح، أن العزف على الآلات الموسيقية ليس حرامًا.





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