AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل العزف على الآلات الموسيقية حرام ؟ أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
هل اللعب الآلات الموسيقية حرام ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وقال ممدوح،  أن العزف على الآلات الموسيقية ليس حرامًا. 


هل العزف على الجيتار حرام؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على يوتيوب.

ورد "وسام"، قائلًا إن الموسيقى فى حد ذاتها إنما هى صوت فلا تكون حرامًا إلا إذا كانت لإثارة الشهوات المحرمة والحض على الفسق والفجور ومعصية الله تعالى أما إذا كانت لغير ذلك من الأغراض المباحة فلا مانع منها شرعًا ولا تكون حرامًا.

هل الموسيقى حلال أم حرام؟
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الغناء والموسيقى كلام ومعانٍ، إن كانت حسنة فهي مقبولة وإن كانت قبيحة فهى غير جائزة وحرام.

وأضاف عاشور: "الموسيقى المصحوبة بأشياء فاحشة أو شرب خمر حرام".


وأوضح أن الموسيقى إن كانت لا تفوت وقتًا ولا تقترن بمحرم، فهي ليس فيها بأس ولا حرج، مُشيرًا الى أن بعض الأطباء ينصحون بسماع الموسيقى لأنها تهدئ الأعصاب فإذا كانت كذلك فهى ليست حراما.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن العزف على البيانو يعد من الأصوات فحلاله حلال وحرامه حرام.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، ردا على متصلة تسأل عن حكم العزف على البيانو؟ أن هناك نغم يقرب إلى التأمل فى الكون ويهدأ النفس وهناك نغم كأنه من الشيطان ولذلك يجوز التعلم ولابد أن نجعله فى المقطوعات التى تؤدى إلى تهذيب الأخلاق والتأمل فى الكون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إيداع المال في البنوك.. شاهد رد الإفتاء

حكم فوائد دفتر البريد

حلال أم حرام؟.. العمل في شركات وجمعيات تطبق نظام القروض بفائدة

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

ترشيحاتنا

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

كريم سامح ناشئ ليفربول: أتمنى استكمال مسيرة محمد صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

جريمة شنعاء شهدتها المملكة.. والقضاء السعودي ينهي آخر فصولها.. تفاصيل

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

AdvertisementS

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها