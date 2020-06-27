فيديوجراف.. فوائد غير متوقعة لبيض البط

نحرص دائما على تناول البيض لما يحتويه من خاصة تناوب بيض الدجاج فهو المفضل لدى الجميع إلا أن بيض البط الذي نتجاهله يحتوى فوائد عديدة .
بيض البط أكبر بنسبة 50٪ من بيضة الدجاجة ويزن بيض البط متوسطًا حوالي 70 جرامًا أما بيضة الدجاج الكبيرة أقرب إلى 50 جرامًا.
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بيض البط أكبر بنسبة 50٪ من بيضة الدجاجة ويزن بيض البط متوسطًا حوالي 70 جرامًا أما بيضة الدجاج الكبيرة أقرب إلى 50 جرامًا.
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