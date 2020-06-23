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رياضة

التشكيل.. دييجو كوستا يقود أتليتكو مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نادي ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الأتلتي لمباراة اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: أرياس - سافيتش - هيرموسو - لودي

خط الوسط: لورينتي - بارتي - كوكي - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: دييجو كوستا - كاراسكو.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب نادي ليفانتي والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد  38 نقطة.

أما نادي أتليتكو مدريد، فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة.
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