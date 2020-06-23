التشكيل.. دييجو كوستا يقود أتليتكو مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد ، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نادي ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.





وجاء تشكيل الأتلتي لمباراة اليوم كالآتي:





في حراسة المرمى: أوبلاك





خط الدفاع: أرياس - سافيتش - هيرموسو - لودي





خط الوسط: لورينتي - بارتي - كوكي - ساؤول نيجيز





خط الهجوم: دييجو كوستا - كاراسكو.





وتنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب نادي ليفانتي والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.



