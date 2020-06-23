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أخبار البلد

مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.. الأسقفية تقرر فتح الكنائس السبت

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:58 م
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
أعلنت الكنيسة الأسقفية في مصر إعادة فتح الكنائس للخدمات والشعائر الدينية عدا أيام الجمعة والأحد اعتبارا من السبت المقبل 27 يونبو الجاري، وذلك بعد الإطلاع على بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخصوص استئناف الصلوات بدور العبادة.

وذكر بيان صادر اليوم اليوم عن الكنيسة الأسقفية في مصر برئاسة المطران منير حنا أنه يمكن عقد الإجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى فى الصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات الآتية، مراعاة تقليل أعداد المصلين وهذا ربما يتطلب عمل أكثر من اجتماع خلال الأسبوع وفقا  لظروف كل كنيسة.  

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وأضاف البيان أنه يلزم التأكيد على ضرورة التباعد أثناء الخدمات، والتأكيد على ارتداء الكمامة لكل مُتعبد، وتطهير أماكن العبادة قبل وبعد الاجتماعات، إلى جانب توفير المواد المطهرة للمتعبدين أثناء العبادة.    

كما طالب البيان بعدم الحضور إلى الكنيسة فى حالة ظهور أى أعراض ( السخونة، الكحة، التهاب الحلق، ضيق التنفس) لأى من أفراد الأسرة،
ويفضل حضور الأسرة لاجتماع واحد على الأكثر فى الأسبوع، واختتم البيان نحن نصلى أن يتدخل الله القدير فى إنهاء الوباء وأن يشفى كل مريض ويحفظ بلادنا من كل شر.

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في وقت سابق اليوم أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تنعقد يوم السبت المقبل برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للنظر في أمر فتح الكنائس، لافتا إلى أنه من المتوقع البدء بالمحافظات الأقل تضررا وبأعداد قليلة بإجراءات احترازية مشددة.

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