مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.. الأسقفية تقرر فتح الكنائس السبت







وذكر بيان صادر اليوم اليوم عن الكنيسة الأسقفية في مصر برئاسة المطران منير حنا أنه يمكن عقد الإجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى فى الصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات الآتية، مراعاة تقليل أعداد المصلين وهذا ربما يتطلب عمل أكثر من اجتماع خلال الأسبوع وفقا لظروف كل كنيسة.





اقرأ أيضا ..









كما طالب البيان بعدم الحضور إلى الكنيسة فى حالة ظهور أى أعراض ( السخونة، الكحة، التهاب الحلق، ضيق التنفس) لأى من أفراد الأسرة،



ويفضل حضور الأسرة لاجتماع واحد على الأكثر فى الأسبوع، واختتم البيان نحن نصلى أن يتدخل الله القدير فى إنهاء الوباء وأن يشفى كل مريض ويحفظ بلادنا من كل شر.





