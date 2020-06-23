كريم سامح في حوار لـ صدى البلد: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. أتمنى استكمال مسيرة صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

كريم سامح هو لاعب مصري صاعد استطاع أن ينضم إلى قطاع ناشئين ليفربول، بسبب موهبته الكروية، وإمكانياته الهجومية المميزة.





تواصل "صدى البلد" مع كريم سامح وأجرى معه حوارا، عن كيفية انضمامه إلى ليفربول، وعلاقته بـ صلاح، والعديد من الأمور حول طموحاته المستقبلية مع الريدز:





- في البداية.. كيف انضممت إلى ناشئي ليفربول؟

بدأت لعب الكرة في في سن الأربع سنوات في مركز خط الوسط المهاجم، مع أحد فرق الهواة بإنجلترا، وفي أحد الأيام حضر العديد من كشافي الأندية لمتابعة عددا من لاعبي الفريق، وبالفعل تلقيت عروضا من أندية مانشستر سيتي وليفربول وإيفرتون، لكنني اخترت ليفربول، لأنني رأيت أنه أكثر فريق مناسبا لإمكانياتي.





هل تتابع الكرة المصرية حاليا؟





لأ أعلم الكثير عن الكرة المصرية، لأنني ولدت بإنجلترا، لكنني أعرف بعض الأسماء مثل أبو تريكة، في حين أن جدي يعشق نادي الزمالك.





- أيهما تحمل.. الجنسية الإنجليزية أم المصرية؟

أنا من أبوين مصريين، والداي من طنطا ووالدتي من الإسكندرية، وأنا أحمل الجنسية المصرية والإنجليزية.





- أيهما تفضل مستقبلا.. تمثيل منتخب مصر أم إنجلترا؟

بالطبع أتمنى الانضمام لمنتخب مصر في أحد الأيام.





ما علاقتك بـ محمد صلاح؟

لم تتح لي الفرصة حتى الآن للتحدث مع محمد صلاح، رأيته أكثر من مرة في ملعب الأنفيلد، لكننا لم نتحدث، بسبب تركيزه الدائم خلال المباريات.





من هو مثلك الأعلى؟

محمد صلاح هو مثلي الأعلى، بعض أصدقائي يطلقون علي "صلاح الصغير"، بسبب طريقة لعبي التي تشبه طريقة لعب محمد صلاح، وأيضا، بسبب قصة شعري التي تشبه قصة شعره، أتمنى تصعيدي للفريق الأول لليفربول، واستكمال النجاحات التي يحققها محمد صلاح حاليا مع الريدز، ليونيل ميسي ايضا اعتبره أحد اللاعبين الذين لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى". محمد صلاح





من أكثر شخص يدعمك حاليا؟

أخي أيمن هو أكبر مني بعامين " 15 عاما"، أتدرب معه في المنزل في بعض الأوقات، ودائما بما يعطيني التعليمات التي تساعدني على التطور، كذلك أبي أحد أكبر الداعمين لي.





هل تطمح في الانتقال إلى آخر فريق آخر مستقبلا؟.

لا أتمنى الاستمرار هنا، و أن أكون فخرا في لمصر في الملاعب الإنجليزية، خلال السنوات المقبلة



