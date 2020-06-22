الملك المصري.. ليفربول يحتفل بمرور 3 أعوام على ضم محمد صلاح

ووصل محمد صلاح مع ليفربول إلى عرش أوروبا، بعدما حصد لقب دوري الأبطال مع الريدز للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير، بثنائية (مو وأوريجي)، في النهائي الإنجليزي، الذي جمع بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد،

كما توج بلقبي كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وتفصله خطوة واحدة عن التتويج بلقب البريميرليج للموسم الجاري، والغائب عن أسوار أنفيلد منذ أكثر من 30 عامًا.