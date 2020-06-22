الملك المصري.. ليفربول يحتفل بمرور 3 أعوام على ضم محمد صلاح

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، الإثنين، بمرور 3 أعوام، على التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح
، نجم الفريق حاليًا.
وكتب الحساب الرسمي لـ ليفربول
عبر "تويتر": "في مثل هذا اليوم من عام 2017، أنضم مو صلاح لـ ليفربول.. الملك المصري".
ويحظى "مو" بـ حُب كبير من جانب جماهير ليفربول، وبات رمزًا لهم منذ انضمامه للريدز، وقاموا بتدشين أغاني له أبرزهم "The Egyptian king".
واستطاع الفرعون المصري، أن يسيطر على العديد من الجوائز الفردية مع ليفربول، أبرزها تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/18 من الشركة الراعية ورابطة المحترفين، وهداف الدوري الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى جائزة الكاف لأفضل لاعب أفريقي مرتين، وأفضل لاعب أفريقي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وجائزة "بوشكاش"، وغيرهم.
ووصل محمد صلاح مع ليفربول إلى عرش أوروبا، بعدما حصد لقب دوري الأبطال مع الريدز للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير، بثنائية (مو وأوريجي)، في النهائي الإنجليزي، الذي جمع بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد، كما توج بلقبي كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وتفصله خطوة واحدة عن التتويج بلقب البريميرليج للموسم الجاري، والغائب عن أسوار أنفيلد منذ أكثر من 30 عامًا.
وخاض صلاح 144 مباراة بقميص ليفربول، في جميع البطولات، وتمكن خلالهم من إحراز 91 هدفًا وصناعة 37 آخرون.